Salvini: „Wir brauchen einen allgemeinen Wehr- oder Zivildienst“

500.000 bei Versammlung der Alpini

Matteo Salvini (v.l.), Luca Zaia und Guido Crosetto in Vicenza <Foto><?ZS?><?TrVer?>ANSA/(NPK)<?ZA?></Foto> - Foto: © ANSA / ANSA (NPK)

„Das wären 6 Monate, in denen wir junge Menschen beim Löschen von Bränden, bei Nothilfe, Rettung auf See, oder Zivilschutz einsetzen können. Unsere Berufssoldaten gehen in die Welt hinaus, um Rechte zu garantieren, aber wir brauchen einen allgemeinen Wehr- oder Zivildienst, der alle Männer und Frauen ab 18 Jahren betrifft“, argumentierte Matteo Salvini Anders sieht die Lage Verteidigungsminister Guido Crosetto: Die Streitkräfte sollten nicht die Verantwortung für die „Erziehung junger Menschen“ übernehmen. „Die Streitkräfte dienen dazu, Fachleute auszubilden, die die Institutionen und den Frieden verteidigen. Ein universeller Zivildienst ist nichts für die Streitkräfte.“Eine halbe Million Personen haben am Wochenende in Vicenza an der jährlichen Versammlung der Alpini teilgenommen – im Beisein auch von Venetiens Präsident Luca Zaia.Die Alpini-Vereinigung ANA drängt auf einen obligatorischen Dienst für alle jungen Menschen, „die für den Dienst an der Nation ausgebildet werden sollen“. Zu den Gegnern der Rückkehr des Militärdienstes gehört Maurizio Lupi, Mitglied der Zentrumspartei „Noi Moderati“. „Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist kein Instrument zur Erziehung junger Menschen und kann es auch nicht sein. Die geopolitische Lage zwingt uns jedoch, über ein Defizit nachzudenken: das einer gemeinsamen europäischen Verteidigung.“