Salvini zu Österreich-Wahl: Volk hat immer Recht

Ex-Innenminister und Chef der rechtsradikalen Lega, Matteo Salvini, kommentiert den starken Stimmenverlust der FPÖ bei den Wahlen in Österreich nicht. „Wenn das Volk wählt, hat es immer Recht“, antwortete Salvini auf eine Frage zum Wahlergebnis in Österreich am Montag. Die Lega unterhält seit Jahren enge Beziehungen zur FPÖ.