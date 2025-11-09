1.023 Stilfser Bürger waren wahlberechtigt, 609 (59,5 Prozent) gingen an die Urnen. Bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Mai lag die Wahlbeteiligung noch bei 65,9 Prozent (678 Wähler und Wählerinnen).<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-nach-ploetzlichem-tod-franz-war-ein-sehr-angenehmer-mensch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-nach-ploetzlichem-tod-franz-war-ein-sehr-angenehmer-mensch">Über den plötzlichen Tod von Bürgermeister Franz Heinisch im Juli haben wir natürlich ausführlich berichtet. <\/a> Er war über Stilfs hinaus beliebt und bekannt – ehrenamtlich tätig war er beispielsweise beim Weißen Kreuz.