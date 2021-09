San Marino kippt Abtreibungsverbot

In der kleinen Enklave in der Region Emilia Romagna stimmten am Sonntag 77 Prozent der Wahlberechtigten bei einem Referendum für die Abschaffung des Verbots zum Schwangerschaftsabbruch.An der Volksabstimmung beteiligten sich 41 Prozent der Wähler, also 14.558 Personen. Wahlberechtigt waren 35.411 Menschen, 22.970 davon in San Marino und die anderen im Ausland. Für die Gültigkeit des Referendums war keine Mindestbeteiligung vorgesehen.

