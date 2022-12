Sand in Taufers: Alfred Valentin wird kommissarischer Verwalter

„Alleingänge des Bürgermeisters“

Generalsekretär der Stadtgemeinde Bruneck

Vor genau einer Woche wurde in Sand in Taufers der Gemeinderat aufgelöst, Grund war ein Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Josef Nöckler (Hier lesen Sie mehr dazu). Bereits am 2. Dezember hatten 7 Mitglieder der SVP-Ratsfraktion einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister und den Ausschuss hinterlegt. Es seien die „Alleingänge“ des Bürgermeisters gewesen, die bei den SVP-Räten zum Vertrauensverlust gegenüber Bürgermeister Nöckler geführt hätten, stand in der Begründung für den Misstrauensantrag.Nun musste eine Übergangslösung gefunden werden bis zu den Neuwahlen in Sand in Taufers, die voraussichtlich im Mai stattfinden werden. Die Landesregierung hat nun einen kommissarischen Verwalter für die Gemeinde ernannt. Es ist kein Unbekannter: Alfred Valentin.Valentin war für mehrere Jahre Generalsekretär der Stadtgemeinde Bruneck und ist insofern mit der Verwaltung bestens vertraut.