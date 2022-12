Sanierung: 50.000 Ziegel für 1400 Quadratmeter Dachfläche

„ Das Dach muss dringend erneuert werden. ” — Dekan P. Peter Unterhofer OT, Lana

Kostenpunkt: 400.000 Euro

„Das Dach muss dringend erneuert werden“, berichtet Dekan P. Peter Unterhofer OT. „Der von der damaligen Zimmerei Josef Gruber errichtete Dachstuhl ist in einem guten Zustand, das Dach muss aber mit Mönch- und Nonne-Ziegeln komplett neu gedeckt werden.“Im Laufe der Jahrzehnte seien immer wieder Ziegel ausgetauscht worden. „Die meisten Ziegel sind aber mehr als 80 Jahre alt, weil sie schon vor dem Beginn des Kirchenbaus in einer Ziegelei in Siebeneich gekauft wurden“, weiß Dekan Unterhofer.Wenn alles klappt, soll das Dach mit einer Fläche von insgesamt rund 1400 Quadratmetern (ohne Turmdach) 2023 renoviert und mit etwa 50.000 Mönch- und Nonne-Ziegeln neu gedeckt werden. „Die Arbeiten können erst in der zweiten Jahreshälfte in Angriff genommen werden. Davor werden die Ziegel nicht geliefert“, sagt der Dekan. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 400.000 Euro.„Wir hoffen auf eine tatkräftige Unterstützung von Gemeinde, Raiffeisenkasse, Deutschem Orden und Stiftung Sparkasse“, betont Dekan Unterhofer. „Auch die Gläubigen bitte ich darum, für dieses Vorhaben zu spenden. Als Pfarrei können wir diese hohen Kosten nicht alleine stemmen.“Die Renovierung des Daches soll rund 3 Monate in Anspruch nehmen. 2024 wird dann der 1942 gepflasterte, 1256 Quadratmeter große Kirchplatz saniert und neu gestaltet. „Im Bereich der hochstämmigen Bäume ist der Platz aufgrund der Wurzeln in einem sehr schlechten Zustand“, berichtet der Dekan. „Die Kosten für die Platzgestaltung stehen noch nicht fest. Sie werden aber sicher auch im 6-stelligen Bereich liegen.“Auf das Konto bei der Raika Lana kann unter dem Kennwort „Kirchendach bzw. Kirchplatz“ eine Spende überwiesen werden (IBAN IT52 W 08115 58490 000301060309). „Spenden nehmen wir auch im Pfarrbüro im Konvent des Deutschen Ordens entgegen“, sagt Dekan Unterhofer. „Wir sind wirklich für jeden Euro dankbar.“