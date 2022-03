Sanktionen treffen Russlands Wirtschaft stark: Rubel im freien Fall

Die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen dessen Einmarschs in die Ukraine zeigen nach Auffassung von US-Außenminister Antony Blinken schon deutlich ihre Kraft. „Sie haben bereits dramatische Auswirkungen“, sagte Blinken am Montag in Litauen.