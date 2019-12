„Sardinen“ demonstrieren in Bozen

In mehreren Städten in Italien formieren sich seit Wochen die Anhänger der Protestbewegung „Sardine“. Die parteiübergreifende Initiative will gegen Populismus und Faschismus in der Politik protestieren.





Der Name „Sardine“ wurde gewählt, weil die Menschen beim Anti-Populisums-Protest „dicht gedrängt wie Sardinen“ stehen.Am Freitagabend, bei der 1. Kundgebung der „Sardinen“ am Mazziniplatz in Bozen versammelten sich mehrere 100 Personen.

stol