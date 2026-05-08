Gleich zu Beginn der Sitzung kündigte Bürgermeister Sepp Mair an, dass es vom 10. bis 15. Mai zu Nachtsperren auf der Sarner Straße im Bereich der Tunnels kommen wird. Grund dafür ist, dass mobile Funkübertragungsgeräte installiert werden, um einen durchgehenden Mobilfunkempfang zu gewährleisten. Zudem teilte Mair mit, dass es im Rahmen eines Pilotprojekts künftig möglich sein wird, im Postamt den Reisepass zu beantragen. <BR \/><BR \/>Anschließend stellte der Bürgermeister die Jahresabschlussrechnung vor und erläuterte Einnahmen und Ausgaben. Gemeindesekretär Manfred Premstaller bestätigte, dass das Haushaltsgleichgewicht überprüft wurde und gesichert ist.<BR \/><BR \/>Mit der Jahresabrechnung ergibt sich ein Verwaltungsüberschuss von 1,7 Millionen Euro. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Abzügen stehen rund eine Million Euro für Investitionen bereit. Der größte Anteil – fast 600.000 Euro – ist für das Straßenwesen vorgesehen. Davon sind 360.000 Euro für die Brücke in Nordheim reserviert, weitere 193.000 Euro fließen ins ländliche Wegenetz.<BR \/><BR \/>211.000 Euro werden für die Erweiterungszone in Durnholz benötigt. „Dort ist der letzte geförderte Baugrund vergeben. Es gibt noch zwei freie Baulose von Privateigentümern, die die Gemeinde erwerben möchte, um sie dem geförderten Wohnbau zuzuführen“, erklärte der Bürgermeister. Weitere 100.000 Euro sind für eine Aktienbeteiligung an der Reinswalder-Bergbahnen-Gesellschaft vorgesehen. Kleinere Beträge werden für die Wasserversorgung sowie den Zivilschutz benötigt.<BR \/><BR \/>Ausführlich diskutiert wurde der Durchführungsplan für die Zone für öffentliche Einrichtungen am Eingang von Sarnthein mit geplanter Parkgarage und Sportanlagen. Auch ein neues Geschäft ist vorgesehen.<h3>Großprojekt vorgestellt <\/h3>Bürgermeister Mair stellte das Großprojekt anhand einer Computergrafik vor. Die Umsetzung soll in mehreren Baulosen erfolgen. Der Durchführungsplan wurde mit 16-Jastimmen und zwei Enthaltungen genehmigt.<BR \/><BR \/>Behandelt wurde auch ein Aufschlussbegehren der Liste Zukunft Sarntal zur Einnahmen- und Ausgabensituation 2025 im Turm Kränzelstein. Kulturreferentin Flora Brugger erläuterte das Reglement für die Nutzung der Räume und präsentierte die Zahlen. Die Opposition zeigte sich mit der Antwort zufrieden.<BR \/><BR \/>Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Tempolimit, die Nutzung des Schulhofs als Parkplatz an schulfreien Tagen, eine bessere Lenkung des Schülerverkehrs und Sensibilisierungsmaßnahmen regte Markus Kemenater (SVP) für das Dorf Sarnthein an.