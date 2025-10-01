„Wir machen damit einen weiteren Schritt in Richtung zukunftsorientierte Mobilität: Wir investieren in nachhaltige Mobilität und bekräftigen unsere Offenheit gegenüber neuen Technologien“, freut sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider über die Entscheidung. Mit der Genehmigung seitens der Landesregierung könne die SASA ihren Weg hin zu einer zunehmend grünen Mobilität beschleunigen. <BR \/><BR \/>Für das Haushaltsjahr 2026 sind 33 Millionen Euro und für das Haushaltsjahr 2027 38,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Plan zur Erneuerung des Fuhrparks sieht den Kauf von rund 120 Bussen vor, darunter auch Elektrobusse und Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie. <BR \/><BR \/>Die Entscheidung sei Teil der Unternehmensstrategie der SASA. Die neuen Busse sollen bis 2031 in Betrieb genommen werden.