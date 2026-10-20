Kurz zuvor hatten die Behörden eine Warnung herausgegeben. Die Stadt Riad habe „eine Warnung herausgegeben, um auf eine potenzielle Gefahr hinzuweisen“, erklärte der saudi-arabische Zivilschutz im Onlinedienst X.<BR \/><BR \/>Saudi-Arabien wird fast täglich von Raketen und Drohnen der pro-iranischen Houthi-Miliz angegriffen. Die Houthi zielen dabei auf Militärstützpunkte, Flughäfen und Energieinfrastruktur. In den vergangenen Tagen haben die Houthi ihre Angriffe verstärkt, insbesondere auf den Flughafen von Riad. Bei einem Angriff am 10. Oktober waren 13 Menschen getötet und Hunderte weitere Menschen verletzt worden. Der Flughafen wurde daraufhin geschlossen.<BR \/><BR \/>Mit dem US-israelischen Angriff auf den Iran Ende Februar ist auch der Konflikt zwischen den Houthi und der jemenitischen Regierung wieder eskaliert. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition greift die Miliz im Jemen an und unterstützt damit die jemenitische Regierung im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Kämpfer.<BR \/><BR \/>Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF warnte unterdessen vor einer möglichen Unterbrechung der Wasserversorgung in der Stadt Taiz im Jemen. 1,6 Millionen Kinder wären davon betroffen, hieß es am Dienstag in einer Presseaussendung. UNICEF halte die Versorgung aufrecht, doch Kämpfe und Treibstoffmangel gefährdeten Wasserpumpen und andere lebenswichtige Dienste.