Unter dem Namen „Stella d'Italia“ (Stern Italiens) will er Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zusammenführen und Ideen für die Zukunft des Landes entwickeln. Ob daraus der nächste Schritt in die aktive Politik wird, lässt der Prinz vorerst offen.<BR \/><BR \/>„Unser Land verdient Engagement, das seinem Anspruch gerecht wird“, erklärte Emanuele Filiberto bei der Vorstellung seines Projekts. Er habe „Stella d'Italia“ gegründet, weil er die Geschichte seiner Familie in den Dienst Italiens stellen wolle. Die Werte des Hauses Savoyen - Einheit, Kontinuität und Staatsbewusstsein - seien nicht nur ein historisches Erbe, sondern auch ein Auftrag für die Gegenwart. Es gehe darum, zuzuhören, Verantwortung zu übernehmen und Menschen auf Führungsaufgaben vorzubereiten.<BR \/><BR \/>Noch gibt sich die Initiative nicht als politische Partei. Ein Wahlprogramm oder eine konkrete Kandidatur gibt es bislang nicht. Doch der politische Ehrgeiz ist durchaus erkennbar. In einem Interview schloss Emanuele Filiberto einen Einstieg in die Politik nicht aus. <BR \/><BR \/>Dabei verwies er auf eine Lücke im italienischen Parteiensystem: Die Monarchisten hätten heute keine eigene politische Vertretung.<BR \/>Sein Konzept setzt zunächst auf Debatten und Ideenentwicklung. Geplant sind Gesprächsrunden zu sechs Themenfeldern: Wirtschaft und Unternehmertum, Arbeit und Leistung, Justiz und Sicherheit, nationale Identität und Kultur, internationale Beziehungen sowie gesellschaftliche Verantwortung und politische Führung. Aus unterschiedlichen beruflichen und gesellschaftlichen Erfahrungen sollen konkrete Vorschläge für Italien entstehen.<BR \/><BR \/>Die Themen sind durchaus brisant. Auf der Agenda stehen unter anderem niedrige Löhne, steigende Lebenshaltungskosten, Probleme im Gesundheitswesen, fehlende Perspektiven für junge Menschen und das schwindende Vertrauen in staatliche Institutionen. Emanuele Filiberto will damit offenbar mehr sein als ein prominenter Namensgeber für einen Debattierzirkel. <BR \/><BR \/>Der historische Hintergrund verleiht dem Vorhaben eine besondere Note. Das Haus Savoyen stellte über Jahrzehnte die italienischen Könige. Erst mit dem Referendum vom Juni 1946 entschieden sich die Italiener für die Republik. Die königliche Familie musste das Land verlassen. Emanuele Filiberto, Enkel des letzten Königs Umberto II., wurde 1972 im Exil geboren. Erst nach der Aufhebung des Einreiseverbots für männliche Nachkommen des Hauses Savoyen im Jahr 2002 konnte er dauerhaft nach Italien zurückkehren.