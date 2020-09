Schenna: Annelies Pichler ist die neue Bürgermeisterin

Damit tritt sie das Erbe von Alois Peter Kröll (SVP) an, der der Gemeinde 15 Jahre lang vorstand.Weitere 20 Kandidatinnen und Kandidaten des Edelweiss„ buhlten um den Einzug in den Gemeinderat, der 15 Sitze umfasst.2363 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 69,23 Prozent taten dies auch, womit das notwendige Quorum erreicht wurde.2015 gingen in Schenna 2 Listen ins Rennen, damals gingen 12 Sitze an die SVP und 3 an die Süd-Tiroler Freiheit.

