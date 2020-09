Schlanders: Dieter Pinggera setzt sich deutlich durch

Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren der seit 2010 amtierende Bürgermeister Dieter Pinggera (SVP) sowie Oliver Wallnöfer (Süd-Tiroler Freiheit).Durchgesetzt hat sich Dieter Pinggera deutlich mit 84,3 Prozent der abgegebenen Stimmen.5276 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 59,7 Prozent machten von diesem Recht Gebrauch.Sie konnten zwischen 40 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP, der Süd-Tiroler Freiheit und der Liste Zukunft Schlanders-Silandro Futuro wählen.12 der 18 Sitze im Gemeinderat gingen an die SVP, jeweils 3 an die Listen der Süd-Tiroler Freiheit und Zukunft Schlanders. In den vergangenen 5 Jahren war die SVP mit 13 Gemeinderäten vertreten, die Süd-Tiroler Freiheit mit 3 und der PD mit 2.

