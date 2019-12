Schlepper mischten sich unter Alan-Kurdi-Migranten

Die italienische Polizei hat am Freitag in Messina (Sizilien) 3 mutmaßliche Schlepper festgenommen. Sie hatten sich unter die Migranten gemischt, die am Mittwoch an Bord des Rettungsschiffs „Alan Kurdi“ der deutschen NGO Sea Eye mit 61 Migranten an Bord eingetroffen waren, teilte die Polizei am Freitag mit.