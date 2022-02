„Schlimmste hinter uns, aber Impfpflicht und Green Pass sollten bleiben“

Alle Daten deuten derzeit darauf hin, dass Italien die kritischste Phase hinter sich habe, sagte Locatelli in einem Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“. Das Virus werde zwar nicht mehr verschwinden, doch es werde nicht mehr zu solch schwierigen Situationen wie in den vergangenen Monaten kommen.Und trotzdem betont Locatelli im Interview, dass die Impfpflicht und der Green Pass für den Zugang zu vielen Aktivitäten beibehalten werden sollten: „Ich würde die Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre auch nach dem 30. Juni beibehalten.“ Dasselbe gelte für den Green Pass, so Locatelli.Zur einer möglichen weiteren Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 sagte Locatelli. „Bei schwachen, immungeschwächten Personen kann dies durchaus nötig sein.“ Er denke dabei an Transplantatempfänger und Krebspatienten.„Es wird jedoch wichtig sein, die Studien fortzusetzen, um zu sehen, wie lange der Schutz der aktuellen Impfungen gegen schwere Verläufe anhält“, sagte Locatelli im Interview.Was Südtirols stellvertretender Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni zu einer möglichen 4. Corona-Impfung sagt, lesen Sie hier

