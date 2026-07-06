Seit 3. Juli ist der Tankrabatt ausgelaufen. Der staatliche Steuernachlass auf Benzin und Diesel wurde nicht verlängert. Viele Tankstellen haben ihre Preise bereits angepasst.<BR \/><BR \/>Nach den jüngsten Angaben des Wirtschaftsministeriums lag der durchschnittliche Literpreis zuletzt bei 1,809 Euro für Benzin und 1,892 Euro für Diesel. Mit dem Wegfall der Steuervergünstigung wird nun mit durchschnittlich rund 1,87 Euro für Benzin und über 1,95 Euro für Diesel gerechnet.<BR \/><BR \/>Eingeführt worden war die Entlastung Mitte März als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen dem Iran und den USA. <BR \/><BR \/>In den folgenden Monaten wurde der Tankrabatt zwar mehrfach verlängert, allerdings schrittweise reduziert. Zuletzt betrug die Steuererleichterung noch 6,1 Cent pro Liter. Insgesamt belastete die Maßnahme den Staatshaushalt mit rund zwei Milliarden Euro.<BR \/><BR \/>Eine weitere Verlängerung schließt die Regierung nun aus. Als Begründung nennt sie die Beruhigung der Lage im Nahen Osten sowie die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Transportrouten für Erdöl weltweit. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig appellierte Wirtschaftsminister Adolfo Urso an die Mineralölunternehmen, die zuletzt gesunkenen Rohölpreise schneller an die Verbraucher weiterzugeben.