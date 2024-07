Schnellere Hilfe, wenn eine Mure das Haus holt

Vor knapp einem Jahr verlor eine Familie am Furkelbach in Olang ihr Zuhause. Ein zu gefährlicher Standort für ein Haus – befanden auch die zuständigen Ämter in Bozen. Jetzt wird der Wiederaufbau an anderer Stelle für von Unwettern geschädigte Familien erleichtert. - Foto: © FFW Geiselsberg