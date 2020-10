Schock nach islamistischer Terrorattacke in Frankreich

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer in der Nähe von Paris sind 4 Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Festgenommenen, darunter ein Minderjähriger, seien aus dem Familienkreis des Angreifers, der von Polizisten getötet worden war, hieß es in der Nacht auf Samstag aus Justizkreisen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sagte am Abend, es handle sich „eindeutig“ um einen „islamistischen Terroranschlag“.