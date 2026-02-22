<b>von Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations<\/b><BR \/><BR \/>Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahr lieferte JD Vance eine Performance, die sowohl in ihrer Theatralik als auch in ihrer Viralität seinem Chef würdig war. Er brach nicht nur mit der Norm der transatlantischen Höflichkeit und verzichtete auf die üblichen Plattitüden, mit denen frühere US-Vizepräsidenten zur MSC kamen, sondern brüskierte auch seine deutschen Gäste, indem er sich mit Alice Weidel von der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) statt mit dem damaligen Kanzler Olaf Scholz traf.<BR \/><BR \/>Im Gegensatz dazu war der amerikanische Ton dieses Jahr viel versöhnlicher. Aber obwohl sich die Optik geändert hat, ist die Kernbotschaft dieselbe geblieben. Die beiden großen Interventionen der US-Delegation, durch Außenminister Marco Rubio und Unterstaatssekretär für „Krieg“ (Verteidigung) Elbridge A. Colby, zeigten die beiden Seiten der Trump-Medaille. Und beide unterstrichen auf ihre Weise die langfristige Herausforderung, vor der die Europäer stehen.<h3>\r\nHeilsame Nahtoderfahrung<\/h3>Oberflächlich betrachtet schien Colbys Rede die direktere Herausforderung darzustellen. Als hartgesottener Realist ist er der dritthöchste Verteidigungsbeamte der USA und unter anderem dafür zuständig, zu entscheiden, wo und wie US-Truppen eingesetzt werden. In einer von mir moderierten Frage-und-Antwort-Runde argumentierte er, dass Europäer und Amerikaner keine gemeinsamen Werte mehr hätten, auf denen sie aufbauen könnten. Für ihn war das Highlight der Konferenz, dass er den Begriff „regelbasierte Ordnung“ nur zweimal gehört hatte.<BR \/><BR \/>Colby stellte klar, dass die USA zwar weiterhin an ihrer erweiterten nuklearen Abschreckung festhalten, das Ziel der Trump-Regierung jedoch darin besteht, dass die Europäer die Verantwortung für die konventionelle Verteidigung des Kontinents übernehmen. Anschließend lobte er die deutsche und die polnische Regierung für die massive Aufstockung ihrer Militärausgaben und ging auf Trumps Umgang mit den Verhandlungen zur Ukraine, den Drohungen gegen Grönland und andere Ursachen für transatlantische Spannungen ein. „Ein gewisses Maß an Angst ist heilsam“, argumentierte er. „Wenn man eine Nahtoderfahrung gemacht hat, ändert man seine Ernährung, man will nicht zu sehr beruhigt sein, man will sichergehen, dass man seine Medikamente nimmt und Sport treibt.“<h3>\r\nEin Kind Europas<\/h3>Während Colby mit Überzeugung davon sprach, dass es notwendig sei, den Europäern Unbehagen zu bereiten, umwarb Rubio sein Publikum mit Lobeshymnen auf die unzerbrechlichen zivilisatorischen Verbindungen zwischen Europa und den USA. In einer seltsamen Umkehrung der Bezeichnung „Daddy“ für Trump durch NATO-Generalsekretär Mark Rutte räumte Rubio ein, dass Amerika „immer ein Kind Europas bleiben wird“.<BR \/><BR \/>Anschließend ging er ausführlich auf die Beiträge Europas zum gemeinsamen westlichen Erbe ein und verwies dabei auf die Entdeckung der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus, den Pioniergeist der schottisch-irischen Siedler in Amerika, den christlichen Glauben und sogar das deutsche Bier. (Es überrascht nicht, dass er als Mitglied der Trump-Regierung die Gräueltaten gegen die amerikanischen Ureinwohner und andere unschöne Aspekte des europäischen Imperialismus bewusst ausließ.)<BR \/><BR \/>Nach diesem kurzen historischen Exkurs versprach Rubio dem Publikum, dass Amerika Europa niemals aufgeben werde. Die transatlantischen Beziehungen spiegelten „die tiefsten Bindungen wider, die Nationen miteinander teilen können“, erklärte er. Diese Aussage wurde mit Standing Ovations quittiert. Unmittelbar nach Rubio bedankte sich der Vorsitzende der Konferenz, Wolfgang Ischinger, bei Amerikas Spitzenpolitiker für seine „beruhigende“ Botschaft. Und kurz darauf ging auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede positiv auf seine Ausführungen ein.<h3>\r\nDas falsche Europa?<\/h3>Tatsächlich war Rubios Botschaft für die europäischen Regierungen bedrohlicher als die von Colby. Das Europa, das er lobte, ist nicht die heutige Europäische Union – das Europa nach der Aufklärung, auf das sich der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Friedrich Merz und von der Leyen beriefen. Vielmehr hatte er das ethnisch-nationalistische Europa im Sinn, von dem man von aufstrebenden rechtsextremen populistischen Parteien hört. Laut der Nationalen Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung sind dies die Kräfte, die auf die Unterstützung Amerikas zählen können.<BR \/><BR \/>Während Colby die Europäer dazu drängte, das Ende der Nachkriegsordnung zu akzeptieren und sich damit abzufinden, dass 340 Millionen Amerikaner nicht auf ewig für die Sicherheit von 500 Millionen Europäern bürgen werden, machte er auch deutlich, dass ein erwachsenes, autarkes Europa ein enger Verbündeter der USA bleiben könnte. Der Subtext von Rubios Botschaft war weitaus bedrohlicher. Er scheint sich einen neuen zivilisatorischen Atlantismus vorzustellen, in dem die Achtung der Souveränität Europas durch die USA von der ideologischen Nähe der europäischen Regierungen zu MAGA und der extremen Rechten abhängt. Wie Vance befürwortet er implizit einen Regimewechsel.<h3>\r\nIntellektuelles Gewicht für den Instinkt<\/h3>Obwohl die Wahl der Botschafter langjährige MAGA-Beobachter überrascht haben mag, sind sowohl Colby als auch Rubio treue Diener Trumps. Ihr Beitrag besteht darin, dem eher instinktiven Ansatz des Präsidenten einen Anstrich von intellektuellem Gewicht und Kohärenz zu verleihen. Dennoch werden beide auch lange nach Trumps Abgang weiterhin Einfluss auf die Außenpolitik der Republikaner nehmen – insbesondere Rubio, der offensichtlich Präsidentschaftsambitionen hat. Die Europäer sollten beiden aufmerksam zuhören. Anstatt sich von Rubios Sirenengesang täuschen zu lassen, sollten sie Colbys Schocktherapie wirken lassen.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations, ist Autor des in Kürze erscheinenden Buches „Surviving Chaos: Geopolitics When the Rules Fail “ (Polity Press, April 2026).