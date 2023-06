Scholz besucht Meloni in Rom

Krieg in der Ukraine auch Gesprächsthema

Italien, Griechenland und andere am Mittelmeer liegenden EU-Staaten stünden vor einer großen Herausforderung, weil die Zahl der dort ankommenden Flüchtlinge steige, sagte der SPD-Politiker der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.„Und damit dürfen wir Italien und die anderen nicht allein lassen, sondern verfolgen einen Ansatz von Solidarität und Verantwortung.“ Scholz warb gleichzeitig für eine Einigung auf eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems. „Wir brauchen eine solidarische Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit zwischen den EU-Staaten sowie die Einhaltung der Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den EU-Staaten.“Im Februar war Meloni bereits zu ihrem Antrittsbesuch in Berlin. Damals hatte Scholz erklärt, dass er auch mit der neuen Regierung eng kooperieren wolle. Den bereits mit der Vorgängerregierung geplanten Aktionsplan über eine Vertiefung der Beziehungen wolle man unverändert abschließen. Auch Meloni, die Deutschland als Oppositionspolitikerin noch scharf angegriffen hatte, schlug versöhnliche Töne an.Bei dem Gespräch am Donnerstag dürfte es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch um EU-Themen wie die europäische Asylpolitik gehen. Parallel zu der Scholz-Reise versuchen in Luxemburg die Innenminister der Europäischen Union, eine große Reform des europäischen Asylsystems auf den Weg zu bringen.Dabei geht es um einen deutlich rigideren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive und eine Pflicht zur Unterstützung der besonders stark belasteten Mitgliedsstaaten an den EU-Außengrenzen, zu denen auch Italien gehört.