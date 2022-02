Scholz: „Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein wie zuvor“

„Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen“, so Scholz. Aus einem einzigen Grund: „Die Freiheit der Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachtend. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.“Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Charkiw, Odessa und Mariupolzeigten die ganze Skrupellosigkeit Putins. Die himmelschreiendeUngerechtigkeit, der Schmerz der Ukrainer – siewürden uns allen sehr nahehen. „Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen, welche Sorgen sie umtreiben – angesichts der furchtbaren Nachrichten aus dem Krieg“, sagte der deutsche Bundeskanzler.„Viele von uns haben noch die Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar: Krieg in Europa. Viele von ihnen verleihen ihrem Entsetzen Ausdruck – überall im Land, auch hier in Berlin.“„Wir erleben eine Zeitenwende“, so Scholz. „Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. Ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts. Oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus. Ja, wir wollen und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sichern.“Welche Konsequenzen wird dieser Krieg für die EU haben? Das lesen Sie hier.

apa