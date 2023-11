Scholz empfängt Meloni zu Regierungskonsultationen

Das Treffen der Ministerinnen und Minister im Bundeskanzleramt in Berlin wird von Bundeskanzler Olaf Schoz (SPD) und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geleitet. Nach Angaben der Bundesregierung soll ein gemeinsamer „Aktionsplan“ unterzeichnet werden. Der war bereits im Dezember 2021 mit Melonis Vorgänger Mario Draghi verabredet worden, um die Beziehungen beider Länder zu vertiefen.Scholz und die italienische Regierungschefin sind vor den Konsultationen von Berlin aus auch zur virtuellen Konferenz der G20-Staats- und -Regierungschefs zum Abschluss der indischen Präsidentschaft zugeschaltet, an der nach Angaben des Moskauer Staatsfernsehens auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnimmt. Geplant ist außerdem die Teilnahme an einer Konferenz mit Vertretern der deutschen und italienischen Industrie.