Scholz widerspricht Macron: Keine Bodentruppen in die Ukraine

Bei dem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zur UnterstĂŒtzung der Ukraine am Montagabend in Paris habe man besprochen, „dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist auch fĂŒr die Zukunft gilt, nĂ€mlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europĂ€ischen Staaten oder von Nato-Staaten dort hingeschickt werden“, sagte Scholz am Dienstag in Freiburg.Scholz fĂŒgte hinzu, dass es auch keine Beteiligung von Soldaten aus der Ferne am Kriegsgeschehen geben dĂŒrfe. Man habe sich auch darauf verstĂ€ndigt, „dass auch die Soldaten, die in unseren LĂ€ndern tĂ€tig sind, sich nicht selber etwa aktiv an dem Kriegsgeschehen beteiligen“, sagte er. Eine Beteiligung aus der Ferne wĂ€re zum Beispiel ĂŒber die Programmierung von Zieldaten fĂŒr Flugkörper möglich.Der Kanzler betonte, dass diese VerstĂ€ndigung in Paris „ein ganz, ganz guter und ganz wichtiger Fortschritt“, sei. „Es war auch sehr einhellig, was diese Frage betrifft.“Der französische PrĂ€sident hatte am Montagabend nach dem Treffen den Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen. „Es gibt heute keinen Konsens darĂŒber, offiziell Bodentruppen zu entsenden“, sagte er. „Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.“