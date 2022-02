„Schröder wandelnde Gefahr für Scholz“

„Während der Westen mit aller Macht versucht, ein bewaffnetes Vorgehen gegen Kiew abzuwenden, kritisiert Schröder tatsächlich stetig und nur die ukrainische Regierung und arbeitet vor allem von allen Seiten an der Rettung der Gaspipeline Nord Stream 2, der Mutter aller westlichen Sanktionen für den Fall, dass Putin in die Ukraine einmarschiert“, schreibt die Zeitung.Das Problem sei, dass Schröder nicht nur in der SPD nicht komplett isoliert sei, sondern auch die überwiegende Stimmung der Deutschen abfängt.„Parteiintern kann der Altkanzler vor allem auf die Unterstützung von Manuela Schwesig zählen, der mächtigen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, in dem die Pipelinerohre landen. Für Olaf Scholz ist der Altkanzler eine wandelnde Gefahr.“

apa