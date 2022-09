„Schülertransport gewährleisten“

Am Montag begann für Tausende Kinder in Südtirol wieder die Schule. Für viele Eltern bedeutet es auch eine Erleichterung, dass die Schule wieder losgeht, sind doch die langen Sommerferien für viele Eltern ein Balanceakt in der Kinderbetreuung. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.