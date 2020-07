Schülertransport: „Nur nicht auf Kosten der Kinder“

Nicht nur monatelange Ausfälle aufgrund von Covid-19 haben Südtirols Mietwagenunternehmer in extreme finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Am Montag hat die Nachricht die Runde gemacht, dass der Auftrag für die Durchführung des Schülertransports zukünftig an eine auswärtige Firma gehen soll. Der lvh erwartet, dass die Einhaltung der Qualitätskriterien überprüft wird.