Am Vorabend des österreichischen Nationalfeiertags haben die Südtiroler Schützen am Sonntagabend in Bozen den „Großen Österreichischen Zapfenstreich“ abgehalten. Hunderte Schützen marschierten mit einer großen österreichischen Fahne durch die Stadt zum Waltherplatz, wo die Flagge gehisst wurde<BR \/><BR \/>An dem Festakt nahmen neben Schützen aus verschiedenen Landesteilen auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer, Landeshauptmann a.D Luis Durnwalder und der österreichische Generalkonsul in Mailand, Wolfgang Lukas Strohmayer, teil.<h3>\r\nSchützen betonen Verbundenheit mit Österreich<\/h3>Landeskommandant Christoph Schmid bezeichnete den Zapfenstreich als Zeichen der historischen und kulturellen Verbundenheit mit Österreich. Die gemeinsame Identität müsse trotz der bestehenden Staatsgrenze bewahrt und an kommende Generationen weitergegeben werden. Südtirol sei eine österreichische Minderheit innerhalb des italienischen Staates, erklärte Schmid.<BR \/><BR \/>Kritik übte er zugleich an den Behörden. Kurz vor der Veranstaltung habe es Unstimmigkeiten über das Hissen der österreichischen Fahne und Einschränkungen bei den traditionellen Ehrensalven gegeben. Für den Schützenbund seien diese Einwände nicht nachvollziehbar gewesen.<h3>\r\nUrzì wirft Schützen nationalistische Provokation vor<\/h3>Deutlich ablehnend äußerte sich der FdI-Kammerabgeordnete Alessandro Urzì. Er sieht in dem Aufmarsch eine Infragestellung der Südtiroler Autonomie und warnt davor, die internationalen Vereinbarungen zu untergraben, auf denen diese beruhe. Autonomie bedeute für ihn ein Abkommen, das auf gegenseitiger Loyalität basiere. Wer territoriale Ansprüche erheben wolle, müsse diese in Wien oder Innsbruck vorbringen und nicht durch einen Aufmarsch in Bozen zum Ausdruck bringen.<BR \/><BR \/>In einem Facebook-Beitrag bezeichnete Urzì die Veranstaltung zudem als nationalistische Provokation und zog einen Vergleich mit der nationalsozialistischen Anschlussidee. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die politischen Beziehungen zwischen Österreich und Italien durch solche Aktionen nicht gefährdet würden.