Mit dem Aktionstag „Das Land Tirol in Trauer“ gedenkt der Südtiroler Schützenbund diesem Ereignis. In den vorausgegangenen Kriegsjahren war die Grenze Tirols verteidigt worden. <BR \/><BR \/>Nach Darstellung des Südtiroler Schützenbundes konnten italienische Truppen im Kampf keinen Tiroler Boden dauerhaft erobern. Erst nach dem Waffenstillstand seien sie ohne militärischen Widerstand in Tirol eingerückt, heißt es in einer Aussendung des Schützenbundes. In Italien wird der 4. November bis heute als Siegestag begangen. <BR \/><BR \/>Seit mehr als 20 Jahren erinnert hingegen der Südtiroler Schützenbund mit seinem Aktionstag an die Opfer des Krieges und an dessen Folgen für die Tiroler Bevölkerung. Als Zeichen des Gedenkens wird an diesem Tag die Tiroler Fahne mit Trauerflor gehisst. <BR \/><BR \/>„Der Aktionstag ist zugleich ein Bekenntnis zur historisch gewachsenen Einheit Tirols und zur Hoffnung, dass Unrecht nicht ewig währt - im europäischen Geist“, so der Schützenbund abschließend.