Und erst recht, wenn es dann noch heißt, auch die italienische Schule müsse in die Pflicht genommen werden. Er stellt klar: Alles, was für die deutsche Schule gilt, gilt dann auch für die italienische – Sprachstandserhebungen im Kindergarten eingeschlossen.<BR \/><BR \/>Bianchi sieht in den SVP-Plänen vor allen Dingen eines: das Bemühen, sich als deutsche Schule möglichst abzuschotten gegen andere. Und davon hält er gar nichts. Denn zum einen werde die italienische Schule sicherlich nicht alles auffangen, was die deutsche Schule versuche, draußen zu halten. „Wenn ausländische Eltern von Sprachtests im Kindergarten hören, dann werden sie die umgehen wollen, indem sie den italienischen Kindergarten wählen“, mutmaßt Bianchi. Doch da spiele man nicht mit: „Dann wird es solche Sprachtests auch im italienischen Kindergarten geben. Und dann? Wo schicken wir diese Kinder hin? In eine eigene für Ausländer?“ Es müsse darum gehen, diesen Kindern beim Spracherwerb zu helfen, und auch das gelte für die deutsche wie die italienische Schule. <BR \/><BR \/><b>„Bin Schulzuweisungen leid“<\/b><BR \/><BR \/>Zum anderen ärgert ihn auch die immer gleiche Leier von zu vielen italienischen Kindern in der deutschen Schule – verbunden mit dem Seitenhieb, auch die italienische Schule müsse da in die Pflicht genommen werden: „Ich bin diese Schuldzuweisungen leid. Es gibt das Recht auf freie Schulwahl. Und das ist gut so. Oder glaubt die SVP, sie bekommt zweisprachige junge Südtiroler, indem sie ihre Schule immer weiter abschottet?“<BR \/><BR \/>Auch der italienische Schullandesrat Marco Galateo zeigt sich über das Vorgehen erstaunt: „Ich habe diese Entscheidungen in der Zeitung gelesen und warte zuversichtlich darauf, dass man mit mir darüber spricht“, sagte er gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“. Dass man als Koalitionspartner nicht alles schlucken werde, stellt auch er klar: „Vorsicht, diese vorgeschlagenen Regeln dürfen nicht zu Instrumenten der Diskriminierung werden. Sonst müssen wir die Verfassung an die SVP schicken.“<BR \/><BR \/><BR \/><b>Einige beispielhafte Maßnahmen in der Übersicht für bereits angelaufene, kurzfristig oder mittelfristig umsetzbare Vorhaben:<\/b><BR \/><BR \/>> Spracherhebungstests bereits im Kindergarten (ab dem vierten und für folgende Lebensjahre), mit klarer Empfehlung für die Eltern im Hinblick auf die Schuleinschreibung und Fördermaßnahmen;<BR \/><BR \/>> Einführung eines sog. „Sprach-IBP“ (IBP= Individueller Bildungsplan) in Verbindung mit verbindlichen Sprachfördermaßnahmen;<BR \/><BR \/>> Gruppenteiliger Unterricht nach Sprachniveau (bspw. gemeinsamer Sportunterricht, getrennter Fachunterricht);<BR \/><BR \/>> Einfordern der Fürsorge- und Mitwirkungspflicht der Eltern, verbunden mit Sanktionen bei Unterlassung;<BR \/><BR \/>> Potenzierung und entsprechende Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal, das sich insbesondere um die Vermittlung der Unterrichtssprache kümmern; (Förderung DAZ = Deutsch als Zweitsprache);<BR \/><BR \/>> Zusatzleistungen für Lehrpersonen, die an „Brennpunktschulen“ Unterricht leisten;<BR \/><BR \/>> Übergangsformat bzw. Übergangsangebot für Kinder und Jugendliche, die von „außen“ kommen, welches zum Regelunterricht hinführen soll;<BR \/><BR \/>> Digitale Einschreibung mit Vorbehalt;<BR \/><BR \/>> Ausdehnung und Potenzierung der Sprachförderung über Vereine und Organisationen, verbunden mit der Reaktivierung von pensioniertem Lehrpersonal.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Einige beispielhafte, langfristige Ziele, die eine Veränderung der geltenden Gesetzeslage auf staatlicher Ebene bedürfen, trotzdem als wesentlich angesehen werden:<\/b><BR \/><BR \/>> Das Versetzen in die nächste Klasse wird verstärkt an das Sprachniveau des Schülers\/der Schülerin geknüpft; <BR \/><BR \/>> Weitere Prüfung eines verpflichtenden zusätzlichen Kindergartenjahres für Kinder mit ausreichender Kenntnis der deutschen Unterrichtssprache.