Schule in Corona-Zeiten: Mehr Busse, mehr Fahrten, mehr Sicherheit

Am 7. Jänner starten die Schulen wieder größtenteils in den Präsenzunterricht. Um die Sicherheit in Coronavirus-Zeiten zu gewährleisten, setzt das Land Südtirol vor allem auf ein erhöhtes Mobilitätsangebot , hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag.