Schule: „Keine fraglichen Sprachexperimente“

„Über das Einführen von Sprachtests kann man streiten, aber man sollte genauer hinzuschauen“

„Dies sollte schwer zu denken geben, ist die deutschsprachige Schule neben der ladinischsprachigen doch eine Errungenschaft der Autonomie, um die Sprachminderheiten in Südtirol zu schützen und diese Minderheitensprachen im Staat Italien nicht aussterben zu lassen, heißt es vom Forum Heimat in der SVP.So manch politisches Kräftchen im Land wittere laut dem Forum Heimat in dieser Debatte Morgenluft und würde so mir nichts dir nichts den Minderheitenschutz einfach vom Tisch fegen.„Die Basis unserer Grund- und Mittelschulen sollte grundsätzlich nicht für fragliche Sprachexperimente herhalten müssen, schon gar nicht in Bezirken, in denen der Erwerb der deutschen Muttersprache von Grund auf gefährdet ist“, so das Forum Heimat.Gleichzeitig werfe es Fragen zur Organisation des Unterrichts auf. Deutsch als Erstsprache zu unterrichten sei laut dem Forum Heimat in der SVP nicht dasselbe, wie Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten.Wie es scheint, sei das Südtiroler Schulsystem nicht dafür gerüstet, beiden Ansprüchen gerecht zu werden, heißt es vom Forum Heimat. Lehrpersonen klagten seit Jahren über Überlastung und fehlende Ressourcen und darüber, dass sie unter diesen Voraussetzungen keinem Kind mehr gerecht werden können.„Über das Einführen von Sprachtests kann man streiten. Die Plattform Heimat in der SVP unterstützt aber auf jeden Fall den Appell von Johanna Ramoser, hier genauer hinzuschauen.“