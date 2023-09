Schule: Schlechtes Benehmen kommt künftig teuer zu stehen – Die Details

Die Auswirkungen der Betragensnote

Parlament muss noch zustimmen

Regelung könnte noch in diesem Jahr in Kraft treten

Mit der Betragensnote 5 soll ein Schüler künftig in einer Klasse automatisch durchfallen und er würde auch nicht zur Mittelschulprüfung oder zur Matura zugelassen.Schüler mit einer 6 im Betragen müssten hingegen im Herbst eine Arbeit zu einem staatsbürgerschaftlichen Thema präsentieren. Und in Maturaklassen hätten Betragensnoten von weniger als 9 negative Auswirkungen auf das Schulguthaben.Nun muss noch das Parlament dem Gesetzentwurf der Regierung zustimmen.Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Neuregelung noch in diesem Schuljahr in Kraft tritt, meinen sowohl die Südtiroler Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner als auch Bildungsdirektor Gustav Tschenett.Da das Schuljahr eben erst begonnen habe, sei dies denkbar. Die neuen Regeln für die Betragensnote würden dann auch in den Schulen staatlicher Art in Südtirol gelten – in der Grund-, Mittel- und Oberschule – nicht jedoch in der Berufs- oder Musikschule.