Schulen in Österreich öffnen wieder für Abschlussklassen

7 Wochen nach Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie kehren am Montag in Österreich viele Maturanten sowie Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) in die Klassen zurück.