Schulen und Kindergärten bleiben auch nach den Ferien im ganzen Land zu

In den Gemeinden Meran, St. Pankraz, Riffian und Moos wurde die südafrikanischen Mutante des Corona-Virus festgestellt. (STOL hat berichtet) Aufgrund dieser ansteckenderen Variante hat die Landesregierung am Dienstagnachmittag entschieden, dass in den betroffenen Gemeinden die Schulen und Kindergärten ab kommenden Montag für 2 Wochen geschlossen bzw. im Fernunterricht bleiben. Im restlichen Land bleiben alle Schulen und Kindergärten nach der Ferienwoche ebenfalls eine weitere Woche zu, bzw. wird der Fernunterricht verlängert.Kindergärten und Grundschulen bieten den Dienst nur für jene Kinder an, deren Eltern in essentiellen öffentlichen Diensten tätig sind. Für die Mittelschulen sei dieser Nordienst nicht vorgesehen.Die 4 betroffenen Gemeinden dürfen außerdem darf nur mit negativem Antigentest verlassen werden. Eine Durchfahrt sei aber möglich. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ruft die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden zu höchster Vorsicht auf. Das eigene Haus sollte dort nur für unbedingt notwendige Bewegungen verlassen werden; auch sollten generell FFP2-Masken getragen werden, da diese Mund und Nase besonders schützen.Die südafrikanische Variante ist – genauso wie die bereits ebenfalls in Südtirol festgestellte englische Variante – ansteckender als die bisher zirkulierenden Virusstämme.Am Mittwoch wird Landeshauptmann Kompatscher eine Verordnung bezüglich der neu getroffenen Maßnahmen unterzeichnen.

vs/bv