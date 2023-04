Schuler: „Höchste Zeit, Problembären und -wölfe präventiv zu entnehmen“

Andrea Papi (26) wurde von einem Bären angegriffen und getötet. - Foto: © ANSA / Facebook Andrea Papi

Der Staat müsse endlich zulassen, dass man Problemtiere präventiv entnehmen könne, sagt Schuler. „Bären und auch Wölfe.“ Denn sonst sei es zu spät, wie man am tragischen Fall von Andrea Papi sehe, der von einem Bären angegriffen und getötet wurde.Zudem brauche es eine Regulierung, damit die Population der Großraubtiere nicht dauernd zunehme, so Schuler zu STOL in einer ersten Reaktion. „Es ist dringend notwendig, dass wir etwas unternehmen können“, so der Landesrat.Der Tod des 26-jährigen Trentiners Andrea Papi hat italienweit und darüber hinaus für große Bestürzung gesorgt. Nun hat die Autopsie ergeben: Papi wurde von einem Bären getötet, heißt es von der Nachrichtenagentur Ansa. Er sei noch am Leben gewesen, als er vom Bär angegriffen wurde (Hier lesen Sie mehr dazu).