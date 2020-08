Schuler, Lanz und Tauber rufen Parteileitung und Ehrengericht an

In der Frage um den sogenannten Corona-Bonus, haben sich der Landesrat Arnold Schuler sowie die Landtagsabgeordneten Gert Lanz und Helmut Tauber am Samstag darauf verständigt, die SVP-Parteileitung und das SVP-Ehrengericht um eine Klärung des Vorgefallenen anzurufen. Dies bestätigte Gert Lanz in einer Pressemitteilung sowie in einem Telefonat mit STOL.