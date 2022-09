Schullian: „Erwarten uns keine Wege, die mit Rosenblättern bestreut sind“

Manfred Schullian: Ich bin absolut zufrieden. Durch die Verringerung der Wahlkreise in Südtirol im Zuge des neuen Wahlgesetzes war es eine völlig neue Erfahrung, in diesem großen und heterogenen Wahlkreis anzutreten. Der Abstand auf die weiteren Kandidaten ist groß genug, um mit einer starken Legitimation in Rom für Südtirol zu sprechen. Das stimmt mich sehr zufrieden.Schullian: Ehrlich gesagt habe ich mir gar nichts erwartet. Ich habe mich immer geweigert Prognosen zu stellen. Mitte-Rechts hat relativ stark abgeschnitten, aber das Umfeld um Bozen und Leifers hat nicht auf deren Wahlbotschaften angesprochen und das hat dann gehalten.Schullian: Zunächst muss man schauen, was jetzt passiert. Wenn Fratelli d'Italia die harten Töne aus der Oppositionszeit mit in die Regierung nimmt, werden es sehr harte Zeiten für uns werden. Nicht nur für Südtirol: Auch die Position Italiens in der EU und im internationalen Gefüge wird sich ändern. Wir erwarten uns keine Wege, die mit Rosenblättern bestreut sind. Letztlich geht es darum, ob Argumente zählen werden oder ob ideologische Positionen bezogen werden. Wenn Argumente zählen, hoffe ich dass wir erfolgreich arbeiten können. Zählen keine Argumente, werden wir geschlossen und dezidiert unsere Positionen und unsere Autonomie vertreten.