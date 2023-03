Schulpolemik: „Von deutscher Schule abgeraten, nicht abgewiesen“

„ Es müssen bessere Systeme gefunden werden, um die Qualität des Unterrichts auch in Schulen zu gewährleisten, in denen Muttersprachler nur eine kleine Minderheit sind. ” — Landeshauptmann Arno Kompatscher

„Dem Buben wurde abgeraten, nicht der Zugang zu einer deutschsprachigen Schule verwehrt“, sagt der Landeshauptmann. „Weil er die italienische Grundschule besucht hatte und niemand in der Familie Deutsch spricht.“In Bozen sind 20 Prozent der Einwohner deutschsprachig: Trotzdem besuchen 50 Prozent der Schüler deutschsprachige Schulen.Laut Kompatscher sollte weder das Recht auf freie Schulwahl noch das in Artikel 19 des Autonomiestatuts verankerte Recht auf muttersprachlichen Unterricht in Frage gestellt werden: „Es müssen bessere Systeme gefunden werden, um die Qualität des Unterrichts auch in Schulen zu gewährleisten, in denen Muttersprachler nur eine kleine Minderheit sind.“