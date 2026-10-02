Bildungsminister Édouard Geffray will mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Justizminister Gérald Darmanin droht hingegen, Eltern sollten für die durch ihre Kinder bei den Demonstrationen entstandenen Schäden zahlen. An mehr als 500 Schulen gingen die Proteste Berichten zufolge weiter.<BR \/><BR \/>Dabei kam es am Rande erneut zu Gewalt. Im ostfranzösischen Belfort wurde ein Polizist demnach brutal angegriffen. Nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez laufen Ermittlungen zu versuchter Tötung. Geffray zufolge sollten heute rund 400 Gymnasien geschlossen bleiben und stattdessen Fernunterricht anbieten. Im Umfeld der geschlossenen Schulen wurden Medienberichten zufolge Demonstrationen verboten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit Tagen machen Schülerinnen und Schüler an Frankreichs Gymnasien ihrem Ärger über marode Schulgebäude und zu wenig Lehrpersonal Luft. Mittlerweile wird auch an Universitäten demonstriert. Immer wieder kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen. Dem Innenministerium zufolge schlagen die Proteste in „städtische Unruhe“ um. Einsatzkräfte würden angegriffen, Brände gelegt und Zerstörung angerichtet. Tausende Menschen wurden festgenommen.<BR \/><BR \/>Den Anfang nahmen die Proteste an Gymnasien im Großraum Paris. Dann breiteten sie sich, Berichten zufolge auch durch soziale Medien, auf das ganze Land aus. Die Forderungen waren mitunter sehr verschieden: Es ging um Handys an Schulen, zu wenig Zeit fürs Mittagessen, zu voll gepackte Schultage. Immer wieder aber kamen die Schülerinnen und Schüler auf ein Thema zu sprechen: Es fehle schlicht an Geld. Sie beklagten heruntergestürzte Decken, dass es in die Schule hineinregne, kaputte Toiletten und zu wenig Lehrkräfte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zentral ist dabei ein Gefühl von Ungerechtigkeit, gerade in ärmeren Gegenden. Die Schüler dort fühlen sich abgehängt und fürchten, dass eine Unterfinanzierung der öffentlichen Schulen ihre Chancen, an eine gute Uni zu kommen und so später einen gut bezahlten Job zu ergattern, noch weiter schmälert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367622_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Schule wird in Frankreich nicht mehr als Instrument der Chancengleichheit empfunden“, sagte die Soziologin Anne Muxel von der Elitehochschule Sciences Po im Sender France Culture. Die Vorstellung, dass die Schule zum sozialen Aufstieg verhelfen könne, gehe stark zurück. „Die Menschen glauben nicht daran und die Jugendlichen noch weniger.“ Auch der Soziologe Vincent Tiberj sagte im Sender France Info, die Ungleichbehandlung verschiedener Gymnasien sei eine Sorge der Schüler.