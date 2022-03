Schulterschluss der westlichen Welt gegen Putin

In Berlin forderte Deutschlands Kanzler Olaf Scholz erneut einen sofortigen Stopp des Angriffs. „Das Blutvergießen muss ein Ende haben. Wladimir Putin vergeht sich am ukrainischen Volk“, sagte er am Dienstag bei einem Auftritt mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in einer Sondersitzung des Europaparlaments: „Wir sind geeinter denn je.“Die EU wird oft genug als Club zerstrittener Staaten beschrieben, in dem, wenn es hart auf hart kommt, doch jeder nur an sich denkt. In der Ukraine-Krise steht die EU erstaunlich geschlossen – und wirft eine Gewissheit nach der anderen über Bord. In nie da gewesener Geschwindigkeit haben die 27 Länder härteste Sanktionen beschlossen. Und zwar in Abstimmung mit Partnern wie den USA oder Großbritannien.„Wenn Putin versucht hat, die EU zu spalten, die Nato zu schwächen und die internationale Gemeinschaft zu zerschlagen, so hat er genau das Gegenteil erreicht“, sagte von der Leyen am Dienstag. „Wir sind geeinter denn je.“Ehrengast war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der für seinen emotionalen Appell per Live-Video stehende Ovationen erhielt. Erneut forderte er den EU-Beitritt seines Landes.Da fangen dann wieder die Differenzen in der EU an. Denn die Staaten sind angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine zwar eng zusammengerückt. Doch gibt es weiter tiefe Meinungsverschiedenheiten – etwa mit Blick auf die EU-Perspektive der Ukraine.Auch bei den Sanktionsbeschlüssen ruckelte es teils heftig, zum Beispiel beim geplanten Swift-Ausschluss russischer Banken. Und die Schweiz musste lange dazu gedrängt werden, sich den EU-Sanktionen anzuschließen.Europäische Spitzenpolitiker wie der italienische Ministerpräsident Mario Draghi oder der Luxemburger Bettel hoben die Geschlossenheit des Westens hervor, forderten aber auch eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Moskau. Draghi sagte im Senat in Rom: „Vielleicht hatte uns Putin für ohnmächtig, zerstritten oder berauscht von unserem Reichtum gehalten. Er hat sich geirrt.“ Um zum Frieden zu gelangen, brauche es den Dialog. „Aber ich habe das Gefühl, dass der Moment dafür noch nicht da ist“, gab er sich desillusioniert.An den transatlantischen Schalten war immer auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beteiligt. Für das Militärbündnis ist Putins Krieg eine Bewährungsprobe. Zugleich könnte die Angst vieler Menschen vor einer Ausweitung des Kriegs aber wohl für eine neue Daseinsberechtigung der NATO mit ihrer kollektiven Verteidigung sorgen. „Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Gebiets schützen und verteidigen“, sagte Stoltenberg am Dienstag. Eine militärische Intervention in der Ukraine schloss er jedoch weiter aus.Die US-Regierung nennt Putin einen der größten Einiger der NATOAuch nach Einschätzung der US-Regierung hat der russische Angriff zum Schulterschluss innerhalb der NATO und anderer westlicher Verbündeter geführt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, nannte Putin am Montagabend „einen der größten Einiger der NATO in der modernen Geschichte“. Sie fügte hinzu: „Was Sie hier sehen, ist ein geeintes Europa, ein geeinter Westen, eine geeinte NATO, die sich gegen die von Präsident Putin angeführte Aggression und Invasion wehren.“Auch beim UN-Menschenrechtsrat in Genf zeigten viele Länder Flagge. Aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg verließen die deutsche Botschafterin Katharina Stasch und Dutzende weitere Delegationen vor der Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow den Saal. „Der Menschenrechtsrat darf nicht als Plattform für Desinformation missbraucht werden“, sagte Stasch anschließend.„Die grotesken Behauptungen von Außenminister Lawrow müssen als das bloßgestellt werden, was sie sind: eine zynische Verdrehung der Tatsachen.“ Lawrow, der per Videolink zugeschaltet war, verlas eine Erklärung, in der er den Angriff auf die Ukraine mit Menschenrechtsverletzungen auf ukrainischer Seite rechtfertigte.

apa