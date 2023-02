Schwarzer Humor auf der grünen Insel

Denn sein langjähriger Freund und Saufkumpane Colm Doherty ignoriert ihn plötzlich. Ob sie denn gestritten haben, wollen der Wirt und die anderen Inselbewohner wissen. Doch als sich Pádraic für etwaige Beleidigungen entschuldigen will, die er seinem Freund im Rausch an den Kopf geworfen haben könnte, rückt der mit dem wahren Grund heraus. Pádraic sei ihm einfach zu langweilig geworden, die täglichen Gespräche im Pub zu banal. Colm möchte sich lieber auf seine Irish Folk Music und seine Geige konzentrieren und seine Lebenszeit in Ruhe verbringen.Nun bleibt Pádraic nur mehr sein Esel und seine Schwester Siobhán (eine von 9 Oscar-Nominierungen: Kerry Condon), mit der er in einer einfachen Hütte wohnt. Doch die abrupte Aufkündigung der Freundschaft lässt dem einfach gestrickten Pádraic keine Ruhe. Entgegen dem Rat seiner Schwester sucht er die Konfrontation mit Colm. Doch der droht todernst damit, sich jedes Mal einen Finger abzuschneiden, wenn ihn Pádraic anspricht.Der Film feierte seine Premiere im Wettbewerb des Venedig Filmfestivals, wo Colin Farell den Schauspielpreis und Martin McDonagh den Drehbuchpreis gewannen. McDonagh – auch ein renommierter Londoner Theaterautor – versteht es, seine tragischkomischen Dramen filmisch zu erzählen. Und so ist „The Banshees of Inisherin“ kein Corona-Projekt, das aus der Not heraus auf einen Ort und wenige Figuren reduziert ist. Wie schon seine meisterliche Reise in die amerikanische Provinz im Oscar-prämierten „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand, fängt er auch hier die soziale Enge und die Zwänge einer Dorfgemeinschaft ein.Das Setting ist zutiefst irisch, angesiedelt in den 1920ern kurz nach der Unabhängigkeit und mit Dialogen im breitesten irisch-englischen Dialekt (von einem Screening mit Synchronfassung ist hier abzuraten!). Gedreht wurde an kitschig-grünen Orten auf Inishmore und Achill Island. Doch der schwarze Humor, der zwischenmenschliche Pessimismus und die durchaus brutalen Elemente der Geschichte lassen jeden Kitsch verfliegen. Hier möchte man nicht bleiben – oder zumindest nur kurz als Besucher im gemütlichen JJ Devine's Pub.Zugleich ist „The Banshees of Inisherin“ auch ein Halbbruder von McDonaghs Film „In Bruges – Brügge sehen... und sterben?“ von 2008, da erneut die beiden Charakterdarsteller Colin Farrell und Brendan Gleeson ihre ungleichen Figuren aufeinandertreffen lassen, wie in einer erwachsenen Variante von Dick und Doof. Gleeson ist dabei der feinfühlige Philosoph, während Farell als harmloser Simpel das Mitleid auf seiner Seite hat.Unter der dünnen Oberfläche ihres Konflikts treten bald größere Themen rund um Freundschaft, Vergänglichkeit und Lebenssinn hervor. Pádraic und Colm haben unterschiedliche Vorstellungen, was ihnen ihre begrenzte Lebenszeit wert ist. Damit wird der Film zu einer dunklen Parabel, deren Moral offen bleibt. Das macht „The Banshees of Inisherin“ zu einem wunderbaren ersten Filmhöhepunkt des Jahres – mit 9 Oscar-Chancen in 8 Kategorien.