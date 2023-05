Schwedisch-iranischer Dissident im Iran hingerichtet

Am 6. Dezember wurde Chaab schuldig gesprochen wegen der Bildung und Führung einer Rebellengruppe namens Harakat al-Nidal (Arabische Bewegung zum Kampf für die Befreiung von Ahvaz) sowie „Korruption auf Erden“, worauf in der Islamischen Republik Iran die Todesstrafe steht. Er habe als Kopf von Harakat al-Nidal „zahlreiche terroristische Operationen in der Provinz Khusestan“ geplant und ausgeführt, hieß es in dem Urteil. Im März bestätigte das Oberste Gericht des Landes das Urteil.In der ölreichen Provinz Khusestan lebt eine große arabische Minderheit, deren Mitglieder seit langem über Ausgrenzung klagen. Ahvaz ist die Hauptstadt der Provinz im Nordosten des Persischen Golfs.Stockholm hatte das Urteil als „unmenschlich“ verurteilt und sich bemüht, Chaab konsularische Unterstützung zu leisten. Da der Iran doppelte Staatsbürgerschaften nicht anerkennt, wurde Schweden der Zugang zu dem Inhaftierten jedoch verwehrt.Schwedens Außenminister Tobias Billstrom verteilte die Hinrichtung. „Die Todesstrafe ist eine unmenschliche und unumkehrbare Strafe“, schrieb Billstrom, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, am Samstag im Onlinedienst Twitter. „Schweden verurteilt gemeinsam mit dem Rest der EU ihre Anwendung unter allen Umständen.“ Stockholm hätte sich zuvor mit Teheran in Verbindung gesetzt „und gefordert, dass das Urteil nicht vollstreckt wird“, fügte Billstrom hinzu.