Schweigkofler nicht mehr Wobi-Präsident – Tosolini neue Chefin

Wie berichtet, hatte die italienische Opposition im Landtag gefordert, dass ein Italiener das Amt bekommen solle, nachdem Schweigkoflers Mandat im April ausgelaufen war. Die Lega schlug Francesca Tosolini für das Amt vor.Die Begründung für diese Forderung war, dass mit Waltraud Deeg, Generaldirektor Wilhelm Palfrader und Präsident Schweigkofler die deutsche und ladinische Sprachgruppe beim Wobi die Schaltstellen inne hat.Es gebe weder ein geschriebenes noch ein ungeschriebenes Gesetz, dass einer der Posten einem Italiener zusteht, kommentierte Deeg vor 2 Wochen diese Forderung.Auch der Betroffene selbst hoffte, dass die Vernunft siegt. „Immerhin haben wir in den vergangenen Jahren einiges auf den Weg gebracht und am neuen Wohnbaugesetz mitgeschrieben, und es wäre schade, wenn man jetzt die Kontinuität über Bord werfen würde“, sagte Schweigkofler damals im Gespräch mit dem Tagblatt „Dolomiten“.Die Landesregierung entschied am Dienstag allerdings einstimmig, die 40-jährige Tosolini zur neuen Wobi-Chefin zu machen.

stol/d