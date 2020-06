Schweiz öffnet am 15. Juni die Grenzen – auch zu Italien

Die Schweiz öffnet am 15. Juni die Grenzen zu allen EU- und EFTA-Staaten, auch zu Italien, und nicht nur gegenüber Österreich, Deutschland und Frankreich, wie zunächst angekündigt. Dann kann man endlich wieder von Südtirol aus von Taufers in Münstertal direkt in die Schweiz einreisen und umgekehrt.