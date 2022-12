Kubicki: „Von Pöblern im Netz werde ich meine Tätigkeit nie abhängig machen“

„ Wenn ich in einer Mail konkret bedroht werde, zeige ich das an. Mit dem Rest muss man in souveräner Gelassenheit umgehen können. ” — Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags

Foto: © APA/afp / ODD ANDERSEN

„ Wenn Sie heute mit der gleichen Leidenschaft argumentieren, tobt gleich der Shitstorm. Viele haben davor wahrscheinlich Angst. ” — Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags

Wolfgang Kubicki (zweiter von links) mit seiner Ehefrau Annette Marberth (dritte von links) und der Gastgeberfamilie im Hotel „Schneeberg“ in Ridnaun, Andreas Kruselburger (links) und seiner Frau Olga (ganz rechts).

„ Es gibt sogar Menschen, die zählen in sozialen Netzwerken, wer wem folgt und welche moralische oder politische Haltung hinter den Followern steht. ” — Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags

Foto: © APA/afp / ODD ANDERSEN

„ Viele unserer europäischen Freunde schauen mit einem teilweise nachvollziehbaren Argwohn auf bestimmte Entscheidungen der deutschen Politik. ” — Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags

Wolfgang Kubicki: Ich kenne Südtirol schon seit langer Zeit. Hier habe ich vor 30 Jahren das Ski-Fahren nach längerer Pause wiedererlernt. In letzter Zeit bin ich aber vor allem wegen des Charity Golf-Events der EAGLES hergekommen. Da sind über die Zeit richtige Freundschaften entstanden und so führt mich mein Weg wieder öfter nach Südtirol.Kubicki: Von den Pöblern im Netz würde ich meine politische Tätigkeit niemals abhängig machen. Wenn ich beispielsweise in einer Mail konkret bedroht werde, zeige ich das an. Mit dem Rest muss man in souveräner Gelassenheit umgehen können.Kubicki: Ja, war es. Angela Merkel war damals nicht bereit, wirklich auf die FDP zuzugehen. Ständig wurde etwas in Aussicht gestellt und zugesagt und später wieder einkassiert. Sie hatte vermutlich noch die FDP von 2013 vor Augen und hatte wohl nicht damit gerechnet, dass die FDP als erneuerte und selbstbewusste politische Kraft in den Bundestag zurückkehrt. Ein Sondierungspapier ohne klare liberale Botschaften kam für uns nicht in Frage. Die damalige Kanzlerin wollte das damals partout verhindern. Genau genommen war es ihre Entscheidung. Die FDP hat nur die Konsequenz gezogen.Kubicki: Mit dem Koalitionsvertrag fühle ich mich jedenfalls ziemlich wohl. Vor einem Jahr haben viele linke politische Kommentatoren in Berlin geradezu geschäumt, weil die FDP sich ihrer Meinung nach zu sehr in den Verhandlungen durchgesetzt habe: Kein Tempolimit, keine Steuererhöhungen, Einstieg in die Aktienrente, Bekenntnis zum schnellen Infrastrukturausbau, leistungsbezogenes Einwanderungsrecht und eine Rückführungsoffensive bei Menschen ohne Bleibeperspektive. Die FDP findet sich da in der Tat in einigen Punkten wieder. Dabei hat Olaf Scholz lediglich aus den Fehlern von Angela Merkel gelernt: Die Freien Demokraten sind weder Mehrheitsbeschaffer für Schwarz-Grün noch Rot-Grün und deswegen ist es selbstverständlich, dass sich auch die FDP in einem Koalitionsvertrag wiederfinden muss. Leider vergessen das manche unserer Partner im politischen Alltagsgeschäft. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Grundlage, mit der eigentlich alle drei Parteien gut arbeiten können. Eine andere Grundlage wird es nicht geben, daran müssen wir unsere Partner bei SPD und Grünen gelegentlich erinnern.Kubicki: Es ist tatsächlich ein bisschen eine Generationenfrage. Als wir politisiert wurden, wurden die politischen Debatten sehr leidenschaftlich und pointiert geführt. Wenn Sie heute mit der gleichen Leidenschaft argumentieren, tobt gleich der Shitstorm. Viele haben davor wahrscheinlich Angst. Ich rate jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich davon frei machen müssen. Was bei Twitter und Co. so kommentiert wird, geht ohnehin an den meisten normalen Menschen vorbei. Und das ist auch gut so.Kubicki: Ja, aber genau wie damals würde ich darauf achten, zuvor einen Beruf erlernt zu haben und diesen auch weiter auszuüben.Kubicki: Ja, sehr oft ist das leider so. Es gibt sogar Menschen, die zählen in sozialen Netzwerken, wer wem folgt und welche moralische oder politische Haltung hinter den Followern steht. Und wenn sie Pech haben, retweetet der vermeintlich Falsche Ihre Aussage und Sie werden dafür diskreditiert. Diese Form von Kontaktschuld ist schon einigermaßen bizarr. Mein Buch ist ja durchaus auch ein Plädoyer für den demokratischen Streit in der Sache. Aber diesen Streit wollen immer weniger führen. Stattdessen werden Diskussionen im Keim erstickt, beispielsweise mit dieser Form der Kontaktschuld. Das bringt uns nicht weiter. Ich habe das Buch zu Beginn der Corona-Pandemie geschrieben und leider hat sich das Problem im Laufe der Pandemie eher noch verschärft.Kubicki: Ich weiß gar nicht, ob ich die Identitätspolitik als Ideologie bezeichnen würde, denn das setzt eine gewisse weltanschauliche Idee oder Einstellung voraus. So tief geht das oft gar nicht. Es wird stattdessen einfach alles auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zurückgeführt. Ich wundere mich manchmal schon, wenn im Bundestag Redner nach vorne treten und sinngemäß beispielsweise sagen: „Ich bin besonders jung und darum das Sprachrohr der jungen Generation“. Die Idee der deutschen Verfassung ist eine andere. Dort steht, dass die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes sind und nicht nur exklusiv einzelner Gruppen oder Identitäten. Wenn sich alle darauf besinnen, lassen sich in der Zusammenarbeit auch ideologische Gräben überbrücken.Kubicki: Ich kann als deutscher Politiker schlecht behördliche Entscheidungen in Ihrem Land kommentieren und will das auch gar nicht. Da solche Entscheidungen aber in aller Regel auf EU-Recht zurückzuführen sind, kann ich vielleicht so viel sagen: Ich glaube nicht, dass man so Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt wirksam bekämpft.Kubicki: Viele unserer europäischen Freunde schauen mit einem teilweise nachvollziehbaren Argwohn auf bestimmte Entscheidungen der deutschen Politik. Wenn in Deutschland Gas- und Ölressourcen nicht gefördert werden und Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen, hat das ja Auswirkungen auf den gesamten europäischen Energiemarkt. Hinzu kommt, dass die deutsch-französischen Beziehungen sich doch merklich abgekühlt haben. Ähnliches lässt sich über unsere polnischen Nachbarn sagen. Das ist nicht immer unsere Schuld, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir in Europa zu einem kooperativeren Geist zwischen den Staaten finden. Hier sind die großen EU-Gründerstaaten Frankreich, Italien und Deutschland in besonderer Verantwortung.