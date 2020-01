„Sea-Watch 3“ und „Open Arms“ in Süditalien eingetroffen

Das deutsche Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ ist am Donnerstag im Hafen der süditalienischen Hafenstadt Taranto eingetroffen. An Land gingen 119 Migranten, die in den vergangenen Tagen im Mittelmeer gerettet worden waren, darunter 40 Minderjährige.