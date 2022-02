„Sea-Watch 4“ darf mit 129 Migranten auf Sizilien landen

Die „Sea-Watch 4“ und die „Open Arms“ hatten vor einer Woche die spanischen Häfen von Burriana und Barcelona in Richtung zentrales Mittelmeer verlassen. Ziel sei, „das Leben von Migranten in Seenot zu retten“, teilte die NGO Mediterranea Saving Humans in den sozialen Medien mit.Seit Jahresbeginn sind 5273 Flüchtlinge nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es noch 4304 gewesen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.

apa