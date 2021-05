Sea Watch darf mit 455 Migranten an Bord auf Sizilien landen

„Unsere Gäste an Bord sind mitgenommen, aber glücklich, dass sie bald landen können“, schrieb die NGO am Montag in den sozialen Medien.Vor 10 Tagen war die „Sea-Watch 4“ aus dem Hafen der spanischen Stadt Burriana ausgelaufen. Zuvor war das Schiff monatelang von den Behörden der sizilianischen Stadt Palermo wegen eines Rechtsstreits festgehalten worden.Das von der NGO SOS Mediterranee betriebene Rettungsschiff „Ocean Viking“ ist unterdessen mit 236 Migranten in Richtung des Hafens Augusta auf Sizilien unterwegs. Die Migranten waren in den vergangenen Tagen im zentralen Mittelmeer gerettet worden.

apa/stol