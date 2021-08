Sea-Watch fordert Landehafen für 257 Migranten

Ein achtjähriger Bub in kritischem Zustand wurde zusammen mit seiner Familie auf Malta evakuiert. Die Hilfsorganisation Alarm Phone meldete, dass circa 800 weitere Personen im Mittelmeer in Gefahr seien.424 Migranten sind inzwischen am Dienstag auf Lampedusa eingetroffen. Sie wurden bei sechs Rettungseinsätzen der italienischen Küstenwache in Sicherheit gebracht und im Hotspot der Insel untergebracht, in dem sich derzeit 1400 Personen aufhalten. Die Kapazität der Flüchtlingseinrichtung liegt bei 250 Personen.Italiens Küstenwache hat indes ein Segelboot mit 45 Migranten an Bord, darunter 10 Kindern, vor der Küste der Stadt Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien lokalisiert. Die Jacht war vor 6 Tagen von der Küste der türkischen Stadt Antalya abgefahren. An Bord befanden sich unter anderem Afghanen, Iraker, Iraner und ein Tunesier. Ein mutmaßlicher Schlepper wurde festgenommen, berichteten italienische Medien.Von den Küsten Libyens und Tunesiens aus versuchen immer wieder Migranten, in Booten in die EU zu gelangen. Ihre Ziele sind oft Malta oder Italien. Die oft überfüllten Boote geraten regelmäßig in Seenot und kentern. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Migranten, die in diesem Jahr bisher im zentralen Mittelmeer starben, auf etwa 930.Angesichts starker Migrationsbewegungen in Italien droht die Regierungspartei Lega Premier Mario Draghi mit dem Austritt aus der Koalition, sollte das Kabinett keine einschneidenden Maßnahmen gegen die Flüchtlingslandungen im Land ergreifen. Italien sei nicht mehr in der Lage, die Landung von täglich 1500 Migranten auszuhalten. Viele Migranten würden die Flüchtlingszentren verlassen, ohne sich einer Anti-Covid-Quarantäne zu unterziehen.

apa/stol